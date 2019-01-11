Film Festivali’ne sayılı günler kaldı

30’uncusu düzenlenecek festivali, bu yıl da ulusal uzun, belgesel ve kısa film yarışmalarının yanı sıra, ilk veya ikinci filmini çekecek olan yönetmenler de, senaryo aşamasındaki uzun kurmaca yapımlarıyla başvurabilecek. Festival böylece, Proje Geliştirme Desteği ile Türk Sineması’nın gelişimine katkı sağlayan yapımları teşvik etmeyi sürdürecek. Toplamda 120 bin TL ödül dağıtılacak festivalde, en iyi ulusal uzun filme 50 bin TL, en iyi ilk filme 10 bin TL, en iyi projeye 30 bin TL, en iyi belgesel filme 20 bin TL ve en iyi kısa filme 10 bin TL destek verilecek. 30. Ankara Uluslararası Film Festivali’ne katılmak isteyen sinemacılar, 1 Şubat’a kadar http://basvuru.filmfestankara.org.tr/ adresine başvuru yapabilecek.