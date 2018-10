Fırsatçılar ‘haram’ yiyor

Türkiye'ye döviz üzerinden yapılan saldırıları fırsat bilerek birçok ürüne zam yapan çevrelere bir tepki de Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus’tan geldi.

Dövizi bahane ederek zam yapan fırsatçıları ‘haramzade’ olarak niteleyen Çelikus, “Bizim inancımızda, ahlakımızda fırsatçılıktan ve stoktan kazanılan parayı haram para, adeta bir hırsızlık parası olarak görüyoruz” dedi. Ahilik kültürüyle yetişen küçük esnafın fırsatçılık ve stokçuluk yapmadığını ve haksız kazanca prim vermediğini dile getiren Çelikus, “Türk esnafı Ahi ahlakıyla ahlaklanmış, helal olmayan kazanca tarih boyunca prim vermemiş ve bu haksızlığa da tenezzül etmemiş, inancının gerektirdiği şekilde davranmış ve stokçuluğu bu manada yapmamıştır, yapmayı da düşünmemektedir” diye konuştu. Başkan Çelikus, döviz yükselmeye başlarken zam üstüne zam yapan bu fırsatçıların, doların bugünlerde düşmeye başlamasına rağmen fiyatları düşürmemelerine tepki gösterdi.

HIRSIZLIKTAN DA ADİ BİR DURUM

Döviz ile ilgisi olsun olmasın ürünlerin fiyatlarında hem gramaj oyunuyla hem de alenen zamlar yapılmasını da sert bir dille eleştiren Mahmut Çelikus, “Fırsatçılar, ekmekten zeytinyağına peynirden her türlü gıdayı gramaj düşürüp aynı fiyatla satarak gizli zam uygulamakta. Bu da bir hırsızlıktır, hırsızlıktan da adi bir durumdur. İnsanların ekmeğinden sofrasından çalmaktır. Bu işler ülkesini seven, milletini seven, inançları sağlam olan insanların tevessül etmeyeceği işlerdir. Tamamıyla fırsatçılıktır” ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİ VE ESNAF HEYETİ ÖNERİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fiyat artışlarını zabıtaya bildirin” uyarısını da desteklediklerini belirten Mahmut Çelikus, “Döviz yükselirken zam yapan fırsatçılar, döviz düşerken indirim yapmak yerine zamlı satışlara devam ediyor. Bu fırsatçıların önüne geçilmesi gerekir” dedi. Fırsatçıların ve stokçuların tespiti konusunda esnaf ve tüketicilerin yer aldığı bir heyet oluşturulmasını öneren Çelikus, haksız kazancın önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. “Biz her türlü kontrole hazırız” ifadesini kullanan Çelikus, başlatılan denetimlerin de sözde kalmaması gerektiğini söyledi. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, “Devlet, bu stokçuyu raflardaki fiyatlardan çok işin köküne inerek bu depolara baskınlar yaparak kaynağından kurutması lazım” dedi.