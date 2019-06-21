Gala Batıkent’te yaşam başlıyor

Gala Batıkent Proje Müdürü Nalan Başarı, “Gala Batıkent imza projelerimizden biri olacak. Güzel bir lokasyonda erişilebilecek konforlu bir yaşam alanı hayata geçiriyoruz. Standartların üzerindeki bu yaşam alanlarını ulaşılabilir fiyatlarla sunuyoruz” dedi.

Başarı, “43 bin 770 metrekare alanda, bin 675 daire ve 34 ticari alanı sözleşme tarihinden önce teslim edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

SOSYAL DONATI ZENGİNİ

Projede sunulan sosyal donatılar arasında kapalı olimpik yüzme havuzu, SPA merkezi, Türk hamamı, donanımlı fiitness salonu, masa tenisi, bilardo, hobi atölyeleri, toplantı salonu, amfi tiyatro, cep sinema salonu, bisiklet ve kaykay parkuru, yürüyüş ve koşu yolları, çocuk oyun alanı, toplantı salonu, kafe ve restoran sisteminin yer bulunuyor. Kapalı otoparktan daireye direkt ulaşım imkanı, 7/24 güvenlik ve kamera kaydı hizmeti bulunan Gala Batıkent, şehre, metroya ve hastanelere ulaşım kolaylığı da sağlıyor.