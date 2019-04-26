'Gastro Afyon kentin marka değerini artıracak'

Turizmin en önemli destinasyon illerinden biri olan Afyonkarahisar’ın mutfağını tanıtmak amacıyla düzenlenen Gastro Afyon Lezzet Festivali’nde, kentin yöresel lezzetleri görücüye çıktı. Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyon iş dünyası tarafından desteklenen festival, kentin tanıtımına da katkı sağlayacak. “Gastro Afyon Lezzet Festivali, kentin marka değerini artıracak” diyen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, festival hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Yemek Festivali ile neyi amaçlıyorsunuz?

Afyonkarahisar tarihi, kültürü ve bulunduğu coğrafya itibarıyla birçok kültüre ev sahipliği yapan bir kent. Bunun bir sonucu olarak da kentimiz değişik lezzetleri bir arada barındırıyor.

Ancak bu lezzetlerin bir kısmı günümüzde yeterince bilinmiyor. Afyon’un birçok yöresel lezzeti maalesef turizme kazandırılmamıştır. Coğrafi işaretli ürünler olan sucuk, kaymak, ekmek, keşkek ve lokumun dışında Afyon’a özgü birçok lezzet bilinmiyor, hatta yöresel mutfağa dair önemli yemekler unutulmak üzere. Gastro Afyon Lezzet Festivali’nin en büyük gayesi, hem unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri tekrar gün yüzüne çıkarmak hem de Afyon mutfağını dünyada bilinir kılmak. Festival ile Osmanlı mutfağından izler taşıyan bir gastronomiye sahip olan Afyon’un, gastronomi turizminde de büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlıyoruz. Festivalimizin bu yönde bir farkındalık yaratacağına inanıyoruz. Aynı zamanda festival, kentimizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır.

Festivali’nin geçen seneye göre farkı nedir?

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) ile birlikte, festivalin kusursuz olması için çok titiz çalıştık. Geçen sene eksiklerimizi, hatalarımızı gördük. Festivali farklı kılmak için neler yapabileceğimiz üzerinde fikir alışverişlerinde bulunduk. O yüzden bu sene gerçekten çok güçlü bir festival gerçekleştirdik. Bu sene festivalimizin çok başarılı geçtiğine inanıyoruz.

40 ÇEŞİT YÖRESEL YEMEK HAZIRLANDI

Festivalde katılımcıları neler bekliyor?

Kapılarını dün açan ve 2 gün sürecek festivalimizde, öncelikli olarak Afyon’un yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkarıldı. 40 çeşit Afyon kazan yemeklerinin yapımı ve dağıtımı ile katılımcılar bu eşsiz lezzetlerin tadına bakabildi. Ayrıca 3 tonluk aşure yapımı ve dağıtımı gerçekleştirildi. Tabii ki olmazsa olmasızımız dana çevirme bu sene yine festivalde yerini aldı. Panel ve söyleşiler, Afyon mutfağı atölye çalışmaları, coğrafi işaretli ürünlerin yapım ve tanıtımları da festivalimize renk kattı. Bunun yanı sıra yöresel yemek yarışmaları, en çok yemek yeme yarışması ve patates soyma yarışması ile katılımcıların da organizasyona dahil olmaları sağladık.

Yabancı şeflerin workshopları ve çeşitli görsel showlar da katılımcıları bekleyen sürprizler arasında yer aldı. Yöresel dans gösterileri, semazen ve orkestra gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan festivalde, katılımcılar eğlenceye de doydu. Festival kapsamında, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bir de yöresel yemek yarışması düzenlendi.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF VE BLOGGERLER