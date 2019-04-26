'Gastro Afyon kentin marka değerini artıracak'
Afyonkarahisar’da bu yıl ikincisi düzenlenen Gastro Afyon Lezzet Festivali dün başladı. İki gün sürecek festivalde kente özgü lezzetler katılımcıların beğenisine sunuluyor. Festival, şehrin tanıtımına da katkı sağlayacak.
Turizmin en önemli destinasyon illerinden biri olan Afyonkarahisar’ın mutfağını tanıtmak amacıyla düzenlenen Gastro Afyon Lezzet Festivali’nde, kentin yöresel lezzetleri görücüye çıktı. Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyon iş dünyası tarafından desteklenen festival, kentin tanıtımına da katkı sağlayacak. “Gastro Afyon Lezzet Festivali, kentin marka değerini artıracak” diyen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, festival hakkındaki sorularımızı yanıtladı.
Yemek Festivali ile neyi amaçlıyorsunuz?
Afyonkarahisar tarihi, kültürü ve bulunduğu coğrafya itibarıyla birçok kültüre ev sahipliği yapan bir kent. Bunun bir sonucu olarak da kentimiz değişik lezzetleri bir arada barındırıyor.
Ancak bu lezzetlerin bir kısmı günümüzde yeterince bilinmiyor. Afyon’un birçok yöresel lezzeti maalesef turizme kazandırılmamıştır. Coğrafi işaretli ürünler olan sucuk, kaymak, ekmek, keşkek ve lokumun dışında Afyon’a özgü birçok lezzet bilinmiyor, hatta yöresel mutfağa dair önemli yemekler unutulmak üzere. Gastro Afyon Lezzet Festivali’nin en büyük gayesi, hem unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri tekrar gün yüzüne çıkarmak hem de Afyon mutfağını dünyada bilinir kılmak. Festival ile Osmanlı mutfağından izler taşıyan bir gastronomiye sahip olan Afyon’un, gastronomi turizminde de büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlıyoruz. Festivalimizin bu yönde bir farkındalık yaratacağına inanıyoruz. Aynı zamanda festival, kentimizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır.
Festivali’nin geçen seneye göre farkı nedir?
Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) ile birlikte, festivalin kusursuz olması için çok titiz çalıştık. Geçen sene eksiklerimizi, hatalarımızı gördük. Festivali farklı kılmak için neler yapabileceğimiz üzerinde fikir alışverişlerinde bulunduk. O yüzden bu sene gerçekten çok güçlü bir festival gerçekleştirdik. Bu sene festivalimizin çok başarılı geçtiğine inanıyoruz.
40 ÇEŞİT YÖRESEL YEMEK HAZIRLANDI
Festivalde katılımcıları neler bekliyor?
Kapılarını dün açan ve 2 gün sürecek festivalimizde, öncelikli olarak Afyon’un yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkarıldı. 40 çeşit Afyon kazan yemeklerinin yapımı ve dağıtımı ile katılımcılar bu eşsiz lezzetlerin tadına bakabildi. Ayrıca 3 tonluk aşure yapımı ve dağıtımı gerçekleştirildi. Tabii ki olmazsa olmasızımız dana çevirme bu sene yine festivalde yerini aldı. Panel ve söyleşiler, Afyon mutfağı atölye çalışmaları, coğrafi işaretli ürünlerin yapım ve tanıtımları da festivalimize renk kattı. Bunun yanı sıra yöresel yemek yarışmaları, en çok yemek yeme yarışması ve patates soyma yarışması ile katılımcıların da organizasyona dahil olmaları sağladık.
Yabancı şeflerin workshopları ve çeşitli görsel showlar da katılımcıları bekleyen sürprizler arasında yer aldı. Yöresel dans gösterileri, semazen ve orkestra gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan festivalde, katılımcılar eğlenceye de doydu. Festival kapsamında, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bir de yöresel yemek yarışması düzenlendi.
DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF VE BLOGGERLER
Yabancı katılımcıların yoğun olduğu festivale, kimler katıldı?
Festivalimiz gerçekten çok ilgi gördü. Dünyaca ünlü şefler, bloggerler, yemek yazarları ve büyükelçiler ile sektör temsilcileri, bu sene festivalimize katılım sağladı. 30 ülkeden 40’a yakın yabancı şefi festivalimizde ağırladık. Gerçekten bu sene, yabancılar festivalimize büyük bir ilgi gösterdi. Bu da tabii ki bizi mutlu etti. Aynı zamanda başta Türkiye Aşçılar Federasyonu ve ona bağlı 25 aşçı dernek olmak üzere, gastronomi dernekleri, ünlü şefler, gastronomi bölüm başkanları, lise ve üniversite öğrenci ve öğretmenleri, yemek yazarları, bloggerler, sektör temsilcileri, yerel ve ulusal basının yanı sıra çok sayıda bürokrat da festivalimize katıldı.
Festivalin kente katkısı ne olacak?
Turizmin en önemli destinasyon illerinden biri olan Afyonkarahisar mutfağının tüm dünyaya tanıtımı için önemli olan Gastro Afyon Lezzet Festivali, öncelikli olarak Afyon’un bir gastronomi şehri olduğunu da ortaya koyacak. Afyon yöresel lezzetlerine yönelik bir farkındalık oluşturulacak. Günümüzde, gastronomi diğer tüm turizm çeşitlerini destekleyen bir araç haline geldiği için, gerçekleştirilen Gastro Afyon Lezzet Festivali, kentin diğer turizm dallarını da harekete geçirecek. Kentin marka bilinirliğini artırmak ve Afyon’un Türk gastronomisinde öncü bir şehir olduğunu hem ülkeye hem de dünyaya tanıtmak açısından da festival büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda Gastro Afyon, kentin tanıtımında da önemli rol oynayacak. Hepsini bir bütün olarak ele aldığımızda festival, hem Afyon’a hem de kentin ekonomisine büyük bir katma değer katacak. Kısaca, Gastro Afyon Lezzet Festivali kentin değerine değer katacak.
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