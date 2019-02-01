Geçmişe kurulan köprü Kültür Yolu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Başkent turizmini ayağa kaldıracak ‘Kültür Yolu’ projesi hazırladı. Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Ankara’nın, tarihsel, kültürel, ticari, sosyal ve toplumsal gelişme sürecinin ayak izlerinin sürüleceği Kültür Yolu 8 ve 12 kilometreden oluşan kısa ve uzun güzergâhtan oluşacak. 8 kilometrelik kısa hat Ankara Kalesi’nden başlayarak, müzeleri, hanları, hamamları, müzeleri, Roma Dönemi’nden kalma antik tiyatro, sütun, tapınak, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’nde kamuya ait tarihi yapılardan oluşan toplam 382 tarihi eseri içine alacak. Bu güzergâhtaki kültür rotası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile yakın tarihimizin en kanlı darbe girişimiyle sembolleşen 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda son bulacak. 12 kilometrelik uzun hat olarak ise Ankara Kalesi Akkale Burcu’ndan başlayarak Atakule’de sona erecek. Bu hat da Gazi Meclis TBMM, Atatürk Müze Evi, Pembe Köşk, Camlı Köşk gibi yakın tarihimizin içinde yer aldığı 29’u tarihi yapı olmak üzere toplam 411 eseri bünyesinde barındıracak.

KÖKLÜ TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Geçmişten günümüze gelen köklü bir tarih ve zengin bir kültürel mirasa sahip Ankara’nın içinde barındırdığı tüm güzellikler ‘Kültür Yolu’ projesiyle gün yüzüne çıkarılacak. Türkler’den önce Ankara’yı yurt edinen medeniyetleri de içine alan maddi ve manevi değerlerin ‘Kültür Yolu’ ile gelecek nesillere aktaracaklarını belirten AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, mevcut tarihi eserlerin restorasyonu için de düğmeye basacaklarını söyledi. Özhaseki’nin Başkent’i bir uçtan bir uca bağlayacak, tarihi ve kültürel eserlerin farkındalığını artıracak projelerinin bazı detayları ise şöyle:

Kent Müzesi: Başkent’te bulunan müzeler birbiriyle koordinasyon içinde olacak ve geçmişten günümüze değerlerin tanıtıldığı Ankara Kent Müzesi kurulacak.

Ulus Meydan Düzenlemesi: Yayalaştırılmış meydan olacak ‘Ulus Kent Meydanı Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi’ ile bölge ticari fonksiyonlar ve yeşil alanlarla desteklenecek. Ulus Kültür Merkezi Dolmuş Durakları Kompleksi, tarihi yapıda konumlandırılacak ve İslam Medeniyetleri Müzesi de bu yapı içinde yer alacak.

Ankara Kalesi Akkale Burcu Projesi: Akkale Burcu’nun altında yer alan Ankara Kalesi, turizm açısından daha cazip hale getirecek. Restorasyon çalışmalarıyla kale hak ettiği değere kavuşturulacak.

Hacı Bayram Ankara Kalesi Arası Teleferik: Hacı Bayram Veli Camii ile Ankara Kalesi’ni birleştirecek ve yaya sirkülasyonunu artıracak çevre dostu ulaşım aracı teleferik hayata geçirilecek. Anafartalar Caddesi başta olmak üzere Çıkrıkçılar Sokağı gibi Başkent’in tarihi noktaları elden geçirilerek, yenilenecek.

Roma Tiyatrosu Arkeopark Projesi: Arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde yer alan Roma Tiyatrosu aslına uygun olarak restore edilecek. Roma Hamamı, Arkeopark’a dönüştürülecek.

Ücretsiz Müze Günleri: ‘Müze Günleri’ kapsamında ulaşım ve rehberlik hizmetlerinin dışında giriş ücreti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Sanat ve resim galerileri sayıları artırılacak.

Açık Hava Sineması: Özellikle yaz aylarında hafta sonları sokak ve park konserlerine ağırlık verilecek. Mahallelerde yılın belirli zamanlarında ‘Açık Hava Sinema Günleri’ düzenlenecek.

Kamp Karavan Turizmi: Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Ankara’nın ilçelerinde bulunan yaylalar, göller, gölet ve barajların çevresine doğa turizmini canlandıracak günü birlik kamp ve karavan alanları oluşturulacak.