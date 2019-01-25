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Geleceğin berberleri Etimesgut’ta yetişiyor

Etimesgut Belediyesi’nin Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) kapsamında açılan kurs sayısı iki bine kursiyer sayısı 40 bine ulaştı.

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Yeni açılan Erkek Berberliği Kursu’na ilgi yoğun gördü. 9 aylık eğitimi tamamlayanlar kalfa olabilecek. 

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) bünyesinde erkek berberliği kursu açıldı. etiSEM Merkez Binası’nda düzenlenen kursa ilk etapta 12 kursiyer katıldı. Kursiyerler, cumartesi ve pazar günleri düzenlenen kursları tamamlayarak çıraklık belgesi almaya hak kazanacak. 9 aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, kalfalık belgesi almak için sınavlara katılabilecek. Yazılı sınavda da başarılı olanlara ilgili kurumlarca kalfalık belgesi verilecek. 

UYGULAMALI EĞİTİM VERİLİYOR 

Berber Eğitmeni Mustafa Doğan, kursiyerler arasında deneyimlilerin yanı sıra daha önce eline hiç tarak-makas almamış olanların da bulunduğunu belirterek, “Etimesgut Belediyesi tarafından ücretsiz verilen berberlik kursu kapsamında hem teorik hem de pratik eğitim veriyoruz. Eğitim için gerekli altyapı ve teçhizat mevcut. Burada saç-sakal kesim işlemi yaparak uygulamalı bir şekilde eğitim veriyoruz. İnşallah 9 aylık eğitimlerin ardından yeni berberler yetiştirmiş olacağız. Berberlik konusunda kendini geliştirmek ve yeni meslek sahibi olmak isteyen herkesi kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

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