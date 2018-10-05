Geleceğin sanatçıları Kahramankazan’da yetişiyor

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi’nin açtığı sanat ve eğitim kurslarına 7’den 70’e tüm ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından açılan kurslarda satrançtan resme, işaret dilinden gitar ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda geleceğin sanatçıları yetişiyor. Sanat kurslarının yanı sıra okuma yazma bilmeyen yetişkinlere de okuma yazma öğretiliyor. Tüm yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı kurslarda, kursiyerler hem öğreniyor hem de eğlenceli bir ortamda güzel dostluklar kurma fırsatı yakalıyor. KAGEM’de öğrencilerin derslerine yardımcı olacak etüt çalışmaları da yapılıyor. Resim, gitar, bağlama, akıl oyunları, hızlı okuma, teknoloji ve okuma yazma kursları en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor.

60 YAŞINDA ÖĞRENCİ VAR

Kurslara sadece öğrenciler değil, ileri yaşlardaki ilçe halkı da ilgi gösteriyor. Bu eğitim döneminde açılan okuma yazma kursuna kaydolan 23 yetişkinden 13’ü ise 60 yaş ve üzerinde.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, KAGEM’i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ertürk burada kursiyerlerle birlikte resim yaptı, hızlı okuma etkinliğine katıldı, gitar çaldı, satranç ve akıl oyunları oynadı. Ertürk okuma yazmayı yeni öğrenen yetişkinlerle birlikte derse de katıldı. Ertürk okuma yazmayı yeni öğrenen 67 yaşındaki Zülbiye Teyze ile birlikte tahtaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini yazdı.

Ertürk, 50 yaşında satranç oynamayı öğrenen ve yapılan turnuvada birinci olan Nihal Tat ile de satranç oynadı. Ertürk ayrıca, Başkan Erdoğan’ın portresini yapan minik bir kursiyerle birlikte resim çizdi. Başkan Lokman Ertürk, başarılı kursiyerlere sertifikalarını da verdi.

YOĞUN İLGİ SEVİNDİRİYOR

Ertürk, kurslara halkın yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ertürk, “Burası bir kulüp havasında çalışıyor. Her yaştan katılımcılar eğlenerek öğreniyor. Burada yalnızca geleceğimizin teminatı olan yavrularımız değil, amcalarımız, teyzelerimiz de var. Teyzelerimiz amcalarımız yavrularımız satranç oynuyor, resim yapıyor, bağlama çalıyor. Okuma yazma öğrenen teyzelerimizin ve amcalarımızın heyecanını görmek ise ayrı bir mutluluk. Burada geleceğin Picasso’ları, Ali Rıza Hoca’ları, Neşet Ertaş’larının yetişeceğine olan inancımız tam” diye konuştu.