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Genç mucitler yarıştı

Dünyanın en büyük gençlik ve çocuk organizasyonlarından olan ve Türkiye’de “Bilim Kahramanları Buluşuyor” adıyla düzenlenen ‘FIRST LEGO League Turnuvası’nın Ankara etabı, Çankaya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

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Bilim Kahramanları Derneği’nin Balgat Kampüs’te düzenlediği turnuvaya, 19 ilden, 66 takım, 594 çocuk ve genç katıldı. Turnuvaya katılan genç mucitler, gün boyu, “INTO ORBIT: Uzay Serüveni” temasını baz alarak belirledikleri sorunların çözümü için yenilikçi fikirler üretti. Takım halinde yarışan öğrenciler, yaptıkları çalışmaları gün sonunda jüriyle paylaştı. Her turnuva sonunda tüm takımlara madalya verildi. Ankara I. Yerel Turnuvası’nda Gaziantep Bahçeşehir Anadolu Lisesi, ‘Megameka’ projesiyle, Ankara II. Yerel Turnuvası’nda ise Erzurum Saltukbey Ortaokulu, ‘Robokodlar’ projesiyle Şampiyonluk Ödülü’ne layık görüldü. Turnuvada, 9-10 Mart’ta İzmir’de düzenlenecek Ulusal Turnuva’ya katılmaya hak kazanacak 8 takım da belirlendi. 

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