Gençler Gripin’le coştu

Konsere gençler yoğun ilgi gösterdi.Müzik kariyerlerinde 20 seneyi geride bırakan grup ‘Sen Gidiyorsun’, ‘Böyle Kahpedir Dünya”, ‘Aşk Nerden Nereye’, ‘Durma Yağmur Durma’, ‘Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar’, ‘Gidenin Dostu Olmaz’, ‘Beni Boş Yere Yorma’, ‘Vazgeçtim Ben Bugün’ gibi hit olmuş parçalarını konsere gelen dinleyicilerle birlikte söyledi. Konseri gençlerle birlikte izleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, grup üyeleri adına solist Birol Namoğlu’na çiçek takdim etti.