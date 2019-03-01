Gençler Gripin’le coştu
Çankaya Belediyesi’nin ücretsiz düzenlediği konser dizilerinin ilki Pop Rock Grubu Gripin’in sahne almasıyla başladı.
Konsere gençler yoğun ilgi gösterdi.Müzik kariyerlerinde 20 seneyi geride bırakan grup ‘Sen Gidiyorsun’, ‘Böyle Kahpedir Dünya”, ‘Aşk Nerden Nereye’, ‘Durma Yağmur Durma’, ‘Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar’, ‘Gidenin Dostu Olmaz’, ‘Beni Boş Yere Yorma’, ‘Vazgeçtim Ben Bugün’ gibi hit olmuş parçalarını konsere gelen dinleyicilerle birlikte söyledi. Konseri gençlerle birlikte izleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, grup üyeleri adına solist Birol Namoğlu’na çiçek takdim etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.