Başkent'te 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Gerede Tüneli’nde sona yaklaşıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 31 bin 592 metre uzunluğundaki tünelde son 190 metre kaldı. Gerede, Türkiye’nin en uzun tüneli olma özelliğini taşıyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 81 il için İçme Suyu Eylem Planı hazırladıklarını belirterek “Şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

MEMBA KALİTESİNDE

Aydın, Türkiye’nin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan tesislerden karşılandığını hatırlattı. Başkent’i içme suyu noktasında rahatlatacak Ankara İçme Suyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi ile kente memba kalitesinde su sağlanacağını belirten Aydın, şöyle “Gerede Tüneli’nde son 190 metre kaldı. Tamamlanmasıyla birlikte Ankara’nın 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Ülkemizin en uzun içme suyu tüneliyle 226 milyon metreküp içme ve kullanma suyu, Çamlıdere Barajı’na enerji tüketmeden aktarılacak. Gerede Tüneli, Ankara için son derece önemli bir projedir” ifadelerini kullandı.

Aydın, Ankara’nın mevcut içme suyu ihtiyacının Çubuk 2, Kurtboğazı, Çamlıdere, Akyar, Eğrekkaya, Kavşakkaya barajları, isale hatları ve İvedik Arıtma Tesisi’nden sağlandığını anımsatarak, “Gerede Sistemi’nin tamamlanmasıyla 3 milyon kişiye memba suyu kalitesinde içme suyu sağlanacak” dedi.