Giselle bu akşam Opera Sahnesi’nde 

Konusu Alman şairi Heinrich Heine’nin ‘Almanya Üzerine’ adlı kitabında anlattığı Williler Efsanesi’nden alınan Giselle, bu akşam saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde seyircinin karşısına çıkacak. İlk kez 28 Haziran 1841’de Paris’te, Ballet du Théâtre de l’Académie Royale de Musique’de oynanan, dans etmeyi çok seven ve kırılgan, hassas bir köy kızı Giselle’in, Loys olarak kendini tanıtan ve aslında bir Kont olan Albrecht’e aşkını anlatan eser, dramatik konular ekseninde geçiyor. Giselle, gerek koreografide gerekse görsellikle seçilen estetik dil sayesinde, romantik balenin başyapıtlarından biri haline gelmişti