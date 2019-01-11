Gölbaşı Cumhur ittifakı’nda kenetlendi

Cumhur İttifakı, Gölbaşı’da MHP’li Ramazan Şimşek’i Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Seçim çalışmalarına başlayan Şimşek, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan ile birlikte AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. MHP heyetini AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan karşıladı. Akceylan, Cumhur İttifakı’nın Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek’in siyaseten kendini ispat eden bir kişi olduğunu söyledi. Akceylan, büyük dayanışma ve işbirliği yaparak 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacaklarını dile getirdi. MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan da Cumhur İttifakı’nın bir tesadüf olmadığını, vatan ve millet sevdalılarının ihanetlere karşı birleşmenin ittifakı olduğunu vurguladı. Pehlivan, yerel seçimler için iki partinin el ele omuz omuza sahada olacağını söyleyerek “Allah’ın izniyle Gölbaşı’nda seçimleri kazanacağız” dedi.

SANDIKTAN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek de yaptığı konuşmada 31 Mart’ta sandıklardan büyük bir zaferle çıkmak adına birlik içinde olacaklarını belirterek, hedeflerinin rekor oy almak olduğunu söyledi. Gölbaşı’nda MHP ve AK Parti olarak birlikte örnek bir seçim çalışması yapacaklarına inandığını belirten Şimşek misafirperverliklerinden dolayı AK Parti İlçe Başkanı Akceylan ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.