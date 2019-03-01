Gölbaşı’na 7/24 kütüphane

Şimşek, okuma alışkanlığını ve kitap sevgisini artırmak için günün her saatinde hizmet verecek kütüphane kuracaklarını açıkladı. Şimşek, “Gölbaşı’mız bilindiği gibi bir eğitim şehri. Ankara ve Gazi Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde 25 bini aşkın öğrencimiz eğitim görüyor. Bu gerçeği ve ilçemizin genç nüfusunu göz önüne alarak eğitime özel bir önem vereceğiz. Bu amaçla ilçemizde öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın kitap sevgisini artırmak, kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun yolu da kütüphane kültürünü yaygınlaştırmaktan geçiyor. Kıymetli Gölbaşılı hemşerilerimizin seçimlerde bizi tercih etmeleri durumunda konforlu ve işlevsel alternatif bir çalışma ve sosyal alan olarak 7/24 açık kütüphanelerin yanı sıra, ders çalışma ve etüt merkezleri kurulmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.