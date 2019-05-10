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Gubari’nin kitabını yazıyor

İncir çekirdeği ve pirinç tanelerine ‘gubari sanatı’ ile ayetler işleyen Ömer Faruk Tekin, bu ince sanatın gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilmesi kitabını yazıyor.  

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Ankara'da, incir çekirdeği ve pirinç taneleri üzerine ‘gubari sanatı’ ile ayetler işleyen ve herhangi bir kaynaktan yararlanmadan kendisini geliştiren Ömer Faruk Tekin, sanatın yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kitap yazıyor. Tekin, yıllar önce ‘gubari sanatı’ ile yapılan eserleri görmesiyle ilgi duymaya başladığı sanatı, Keçiören’deki atölyesinde sürdürüyor. Hiç bir kaynak bulamayan ve kendi araştırmalarıyla sanatını geliştiren Tekin, 4 yıldır tilki bıyığı, arı iğnesi ve örümcek bacağındaki tüyden yaptığı fırçalar ile incir çekirdeği ve pirinç taneleri üzerine ayetler işliyor. Tekin, “Tarihe baktığımız zaman bu sanatın 3 büyük üstadı var. Abdurrahman Gubari, Seyit Kasım Gubari ve Mehmet Kasım Sivasi efendiler, bu sanatın duayenleri. Onlar bu sanatın gelişiminde, bu zamana aktarılmasında büyük rol oynamışlar” dedi. 

İNCİR ÇEKİRDEĞİNE SIĞDIRDI 

Tekin, incir çekirdeği üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirterek, “Bu sanata ilgim bu tür eserleri görmemle birlikte merak olarak başladı. Bugüne kadar pirinç tanesi üzerine belli ayetleri sığdırdım. 21 harfe kadar bir pirinç tanesine sığdırmayı başardım. En son incir çekirdeği üzerine çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Bir incir çekirdeği üzerine ‘La ilahe illallah’ sığdırdım. Özellikle bu sanatta da ‘talik’ yazı stilini kullanıyorum. İncir çekirdeği üzerine ‘lafza-ı celal’ olarak adlandırdığımız Allah’ü Teâlâ’nın ismini işledik” ifadelerini kullandı. 

HİÇ BİR YAZILI KAYNAK YOK 

Sanatın yaşatılması için usulleri ve detayları kitap haline getirmeyi hedefleyen Tekin, “Bu sanat hiçbir yazılı kaynakta yok. Bu sanata bir yazılı kaynaktan yararlanarak başlamadım. Kendi çabamla bu aşamaya getirebildim. İstiyoruz ki bizden sonra gelecek nesiller bu zorluğu çekmesin. Bu alanda yazılı kaynak bir eser bırakayım.  

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

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