Hacettepe’de kültür ve dostluk buluşması
Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nun, ‘Türk-Macar Kültür ve Dostluk Buluşması’ kapsamında Türkiye’ye davet edilen Macaristan Kecskemet Halk Dansları Topluluğu, 61 kişilik kafile ile Ankara’da düzenlenen kültürel etkinliklere katıldı.
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen’i de makamında ziyaret eden Macar topluluk, Hacettepeli dansçılar ile birlikte ortak bir gösteri yaptı.
Öğretim Görevlisi Murat Özkan’ın yönetiminde düzenlenen gösteride, Hacettepe Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, Tımbıka Ritim Topluluğu, Dans Sporları Topluluğu, Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, Macar dansçılar ile birlikte sahne aldı. Toplulukların sergilediği ritim ve dans performansı izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
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