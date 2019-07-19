Hacettepe’de kültür ve dostluk buluşması

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen’i de makamında ziyaret eden Macar topluluk, Hacettepeli dansçılar ile birlikte ortak bir gösteri yaptı.

Öğretim Görevlisi Murat Özkan’ın yönetiminde düzenlenen gösteride, Hacettepe Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, Tımbıka Ritim Topluluğu, Dans Sporları Topluluğu, Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, Macar dansçılar ile birlikte sahne aldı. Toplulukların sergilediği ritim ve dans performansı izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.