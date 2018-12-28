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Hafızlık Kursu dualarla açıldı

Sincan Müftülüğü’ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nun açılışı dualarla yapıldı.

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Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuşmada, “Bu Kur’an kursumuzu Rabbim hayırlara vesile eylesin, nice hafızlar yetişmesini, nice gencin burada Kur’an’ı, din-i mübin-i İslam’ı öğrenmesini nasip eylesin” dedi. Erbaş, Sincan Kaymakamı Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrencilerin derslerine girerek onlarla sohbet etti. Erbaş, Kaymakam Küçük ve Başkan Ercan daha sonra 15 Temmuz Gazisi Hüsnü Doygunbaş’ı evinde ziyaret etti. 

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