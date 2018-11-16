Halk Ekmek'ten israfa son

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmek israfı ile mücadele ediyor. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan ekmek israfına karşı Halk Ekmek Fabrikası yeni ürünlerle, Ankaralılar’ın sağlıklı beslenmesinin yanı sıra, bilinçli tüketim ve israfının azaltmasıyla ilgili çözümler üretiyor. Ekmek israfının önlenmesi ve tasarruf yöntemlerinin yaygınlaştırılması için ürün çeşidini artırdıklarını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, “Çorbalık galeta, galeta unu, roll ekmek, köy ekmeği ve halk çerezi bu kapsamda üretiyoruz. 6 farklı çeşit halk çerez ürünüyle ekmek israfını da önlemiş oluyoruz. Galeta unu ve çorbalık galeta yapımı için uygun olmayan ekmekleri ise besicilere satıyoruz. Halk Ekmek Fabrikası olarak tam buğday ekmeğin tüm Türkiye genelinde tanınmasında da öncülük ettik. Tam buğday ekmeği buğdayın tamamıyla, ayrıştırılmadan ve protein kaybı yaşamadan üretiliyor. Bu sayede buğdaydan başlayarak ekmek israfını da engellemiş oluyoruz” dedi.

ÇÖPE ATILAN YOK

Halk Ekmek Fabrikası’nın iadesiz satış politikasıyla üretim fazlası ekmek firesi oluşmadığına dikkati çeken ve sık sık sosyal medya üzerinden de uyarılar yaptıklarını hatırlatan Sarıduman, ekmek bayilerine satacakları kadar ürün verdiklerini, iade kabul etmediklerini ve bu sayede de israfla mücadeleye büyük katkı sağladıklarını söyledi. Büfelerde ayrıca askıda ekmek uygulamasıyla ürün fazlası ekmeklerin tüketilmesinin sağlandığını belirten Sarıduman, “Çöpe atılan hiçbir ürünümüz yok” diye konuştu.