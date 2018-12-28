Halk Ekmek’ten ‘sağlıklı’ üretim

Halk Ekmek, çölyak ve fenilketonüri rahatsızlıkları sebebiyle gluten hassasiyeti olanlar için sağlıklı ürünler imal ediyor. Yaşam boyu devam eden ve tek gıda alerjisi olan Çölyak hastalığı özenli davranılmadığı takdirde hayatı çekilmez hale getirebiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın ürettiği glutensiz ürünler çölyak hastalarından yoğun ilgi görüyor.

UZMANLARIN KONTROLÜNDE

Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte hazırlanan ürün reçetelerine göre imal edilen ürünler, Halk Ekmek Fabrikası’nın gıda mühendisleri tarafından da kontrol ediliyor. Salı ve çarşamba günleri fabrikada üretimi yapılan glutensiz ürünler, satış mağazalarındaki raflarda yerini alıyor. Glutensiz ürünler arasında un, ekmek, kurabiye ve çerez bulunuyor. Yapılan Ar-Ge çalışmaları ile e glutensiz gıdaların çeşitlendirilerek ürün yelpazesinin genişletilmesi hedefleniyor. Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, glutensiz ürünlerin üretimi ve çeşitliliği konusunda hassas davrandıklarının altını çizerek, “Başkentliler’in sağlığı bizim için hem çok önemli hem de çok değerli. Gerek üretim alanı gerekse çeşitlilik konusunda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Glutensiz simit üretimi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Sağlıklı ve güvenilir ürün yelpazemizi artırmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda güzel haberleri kamuoyumuzla paylaşacağız” dedi.