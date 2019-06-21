Hamamarkası Konakları turizme kazandırılacak
Altındağ Belediyesi, Başkent için önemli bir değere sahip Hamamarkası’nı turizme kazandırmak için, bölgedeki tarihi konaklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Hamamarkası'ndaki tarihi binaları koruma altına alan Altındağ Belediyesi, yürüttüğü restorasyon çalışmalarıyla asırlık değerleri gelecek kuşaklara taşıyor. Tarihi dokunun iyice meydana çıktığı bölgenin değeri her geçen gün artıyor. Bölgede 10 tarihi konağın aslına uygun olarak inşası devam ediyor, var olanlarda ise rekonstrüksiyon çalışması yapılıyor.
KÜLTÜR VE TARİH HAZİNESİ
Bölgedeki tarihi dokunun ortaya çıkmasına ve korunmasına büyük önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “İlçemiz Türkiye’nin adeta kültür ve tarih hazinesi. Tarihi konakları ile Hamamarkası Bölgesi de Ankara’nın önemli tarihi noktalarından birisi. Başkent turizmine kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz” dedi.
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