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Hamamönü söyleşileri yeni yılda da sıcacık

Hamamönü Söyleşileri hız kesmeden devam ediyor.

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Ocak ayında da en seçkin sanatçılara kapılarını açacak olan söyleşi, sadece Ankaralıları değil Türkiye’nin dört bir tarafından gelen vatandaşları ağırlıyor. Hamamönü Söyleşileri, bu ay da şiire ve edebiyat kadar çok sayıda önemli konuyu da gündemine alacak. ‘Bir İz Akşamı’, ‘Engelsiz Şiirler’ ve ‘Besteler, Kabakçı Konağı Şiir Dinletileri’, ‘Şiirler ve Şarkıların Ustaları’, ‘Şahı Şiirler ve Başkentte Dem Vakti Şiirleri’ gibi programlarla şiirin büyüsü Hamamönü sokaklarını kaplayacak. Daha sonra ‘Gönül Sohbeti’, ‘Kültürümüzde Yeni Yıl ve Avrasya Yazarlar Birliği’nin programıyla edebiyata uzanan keyifli bir yolculuk başlayacak. Hamamönü Söyleşileri’nde kültürel etkileşimlere ve tarihi konulara da yer verilecek. ‘Türk Haklarının Sesi’, ‘Tarih Söyleşileri’, ‘Unutulmuş Bir Yiğit Serafettin Mağmumi’ ile ‘Türk Dünyası ve Türkler’ isimli programlar şimdiden merak konusu. Ankaralı sanatseverler, Hamamönü Söyleşileri ile müziğe bir kez daha doyacak. ‘Karadeniz Esintisi’ ile başlayacak Hamamönü Söyleşileri, müzik tutkunlarına bazen hüzün bazen de sevinç dolu dakikalar yaşatacak. 

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