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Hanımlar Lokali’ne ilgi giderek artıyor

Beypazarı Belediyesi’nin kurduğu Hanımlar Lokali, nezih ortamı, güler yüzlü personeli ile her geçen gün daha çok ilgi görüyor.

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Hanımlar Lokali’nde kadınlara el sanatları, dikiş nakış, tel kırma, iğne oyası gibi kurslar veriliyor. Kadınlar ayrıca mevlit gibi özel günlerini Hanımlar Lokali’nde yaparak misafirlerini burada ağırlıyorlar. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Hanımlar Lokali’ne gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür ve memnuniyet mesajları alıyoruz. Beypazarı’nda hanımlarımızın gidebileceği sosyal yaşam merkezi yoktu. Hanımlar Lokali’ni hizmete sunarak ilçemizde büyük bir eksikliği gidermiş olduk” dedi.  

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