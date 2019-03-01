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Harem 20 yıldır sahnede

İlklerin eseri olma özelliğine sahip ‘Harem’ Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 20 yıldır kapalı gişe sahneleniyor. Bale ile Türk Müziği’ni buluşturan eser, Osmanlı Sarayı’ndan kesitler sunuyor. 

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Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ‘Harem’, 20 yıldır kapalı gişe oynayan ilk Türk balesi olma unvanı aldı. Bale ile klasik Türk Müziği’ni buluşturan ‘Harem’in koreografı ve rejisörü Merih Çimenciler, eseri Osmanlı’nın 700’üncü yılı sebebiyle klasik Türk Müziği üzerine iki perdelik olarak tasarladığını söyledi. Çimenciler, yaklaşık 20 yıldır Devlet Opera ve Balesi’nin Türkiye’de kapalı gişe oynayan eserlerinden ‘Harem’in, ney, kanun, bendir, kudüm gibi klasik Türk Müziği sazlarıyla icra edilen ilk Türk bale eseri olma özelliğini bulunduğunu dile getirdi. Osmanlı’yı, Harem’i, cariyelerin ve sultanların nasıl yaşadığını çok merak ettiği için araştırmalar yaptığını belirten Çimenciler, “Cariyelerin belki yazgıları belirlenen yer ama benim için Harem bir akademidir. Bu konuyla ilgili çok araştırma yaptım, okudum, alanın uzmanlarıyla çalıştım. Hiçbir şehzade annesi sadece güzel olduğu için tercih edilmez. Musiki dersi alırlar, Kuran-ı Kerim okurlar, Arapça öğrenirler, dans ederler, davranış öğrenirler, sonra padişaha sunulurlar. Eğer bir Haseki Sultan olmaya layık görülüyorsa beğeni alırdı. Biraz bu açıdan baktım. 1998’de bu şekilde yazdım” diye konuştu. 

TOPKAPI SARAYI’NDA SAHNELENEN İLK ESER       

İlklerin eseri Harem’de ödüllü dansçıların yer aldığını belirten Çimenciler, ‘Harem’ Topkapı Sarayı’nın Selamlık Bölümü’nde çıkan ilk eser. Dolmabahçe Sarayı’na, Sait Halim Paşa’ya ilk giren eser. Bodrum Festivali’nin başlangıcını yapan eser. Anadolu’nun birçok şehrinde, Kayseri, Sivas, Gaziantep ve Trabzon’da opera ve bale festivallerinde sahnelendi. Aspendos’ta sahnelendi. Halkımıza teşekkür ediyorum. Biz onlara kıymet veriyoruz, onlar da tarihimize ve balemize kıymet veriyorlar” dedi. Çimenciler, Harem’in, Almanya’da, EXPO 2010’da Şangay’da da, Aşkabat’ta sahnelendiğini de hatırlattı.

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