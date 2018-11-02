HASVAK yüzünü güldürdü 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde tedavi gören 49 yaşındaki bedensel engelli Fatma Kaplan’ın yüzü Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı’nın (HASVK) bağışladığı tekerlekli sandalye ile güldü. Küçük yaşta geçirdiği çocuk felci sebebiyle doku kaybı yaşayan Kaplan, hasta yürüteciyle hayatını idame ettirmeye çalışıyordu. İbni Sina Hastanesi’nde HASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Engin Öztürk ile bir araya gelen Fatma Kaplan, akülü sandalyeye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, teşekkür etti. HASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Engin Öztürk, devlet hastanelerinde yatmakta olan ve maddi imkanları olmayan hastalara destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Yardım edecekleri hasta konusunda genellikle hastane yönetimi ve doktorlarla iş birliği yaptıklarını belirten Öztürk, yatan hastanın ihtiyaçlarına yönelik bağışlar yaptıklarını dile getirdi.