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HASVAK’lı gençler yaşlıları unutmadı

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı’nın (HASVAK) gençlik kolları, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, yaşlılar ve alzheimer hastalarıyla bir araya geldi.

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Çeşitli gösteriler hazırlayan HASVAK’lı gençler, yaşlılara eğlenceli dakikalar yaşattı. HASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Engin Öztürk’ün de katıldığı eğlencede, gençler ve yaşlılar birlikte halay çekti, dans etti. HASVAK Balaban Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü’nün folklor gösteri sunduğu eğlencede, alzheimer hastaları ve yaşlıların mutluluğu gözlerinden okundu. Keyifli dakikaların yaşandığı eğlencede gençler, yaşlılara ve hastalara çeşitli hediyeler verdi.   

´CHP´den belediye teslim aldım, ilk haciz memurları geldi´

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