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Hatice’nin gelinlik hayali gerçek oldu

Yenimahalle Belediyesi, Down Sendromlu Hatice Ataman´ın beyaz gelinlik hayalini sembolik düğün töreniyle gerçeğe dönüştürdü.

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21 yaşındaki genç kız için düğün öncesi kına gecesi de yapıldı. Kuaförde saçını ve makyajını yaptıran Hatice Ataman, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar´ın ev sahipliğinde düzenlenen düğüne, konvoyla getirildi. Hatice Ataman ilk dansını salona kolunda girdiği babasıyla yaptı. Hatice, sembolik nikâh için de masaya ilk ve tek aşkı babası Cüneyt Ataman ile oturdu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar´ın kıydığı sembolik nikâhta CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da şahitlik yaptı. Başkan Yaşar, “Hatice Ataman ve Cüneyt Ataman´ın belediyemize yaptığı yazılı başvuruyu inceledik. Birbirlerine olan baba kız sevgisinin çok derin olduğunu gördük. Şimdi de şahitler ve konuklar önünde sevgilerini sözlü olarak beyan ettiler. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu´nun bana verdiği yetkiyle sizin sevginizin bir ömür boyu devam etmesini diliyorum” dedi. 

GÖZLERİNDEKİ IŞIK HİÇ SÖNMESİN 

Sembolik nikâhın ardından halay çekip oyun havalarıyla eğlenen Hatice´yi akrabaları da sahnede yalnız bırakmadı. Düğün pastasını da alkışlar arasında kesen Hatice Ataman´ı altın takarak tebrik eden Başkan Yaşar, “Gözlerindeki ışık hiç sönmesin. 10 yıldır görev yapıyorum beni en çok heyecanlandıran ve mutlu eden olay bugünkü bu düğün seremonisi oldu. Biz Yenimahalle´de büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdinin sevinci de üzüntüsü de bizim sevincimiz, üzüntümüz. Bugün de böyle bir sevince ortak olduk” diye konuştu. 

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