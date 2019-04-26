Hilal-i Ahmer ANKAmall’da
ANKAmall, sanatla farkındalık oluşturan çok özel bir sergiye, Hilal-i Ahmer Koleksiyonu’na ev sahipliği yapıyor.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen ‘Türk Kızılayı 150’nci Yıl Etkinlikleri Projesi’ kapsamında oluşturulan Hilal-i Ahmer Koleksiyonu, sosyal sorumluluk ve insani yardım konusuna dikkati çekiyor. Türkiye’nin değerli sanatçı ve tasarımcıları ile kurumsal firmalar birlikte çalışma imkanı bularak, eserlerini Hilal-i Ahmer Koleksiyonu ile sunuyor. Her biri ayrı bir sanat eseri olan hilallerin oluşturduğu sergi, ANKAmall 1’inci katta gezilebilir.
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