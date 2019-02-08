Hoy-Tur’dan Anadolu esintileri 

Topluluk ‘Renkler Gecesi’ adını verdiği gösterisiyle MEB Şura Salonu’nu dolduran izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorisinde olmak üzere 210 dansçının sahne aldığı gösteriyi salonu dolduranla birlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de izledi. Beş kıtada gösteriler sunarak birçok festivale ve çok sayıda temsile imza atan ve 9 yaşından 50 yaşına kadar yüzlerce dansçıyı bünyesinde bulunduran Hoy-Tur dansçılarının mutluluğu görülmeye değerdi.