Hücresel inceleme ile erken teşhis

Araştırma ve yeni ilaçların üretiminde tek olan merkez, komşu ülkeler için de erken tanı ve tedavide yol gösterici olmayı hedefliyor. Nükleer Tıp Merkezi hakkında bilgi veren Pof. Dr. Nuriye Özlem Küçük, “Erken tanı hayat kurtarır. Hastalığı siz gösterebildiğiniz sürece tedavi etme süreciniz var. Onun için olduğu kadar erken görüntüleme şansına sahibiz. Bizim yaptığımız iş henüz görüntülenemeyen, görüntülense bile saptanamayan, ayrımı yapılamayan hastalıkların, lezyonların değerlendirilmesinde hücresel görüntüleri elde etmek” dedi.