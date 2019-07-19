Hücresel inceleme ile erken teşhis
Ankara Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Nükleer Tıp Merkezi’nde kanser başta olmak üzere teşhisi konulamayan birçok hastalıkğın hücresel boyutta görüntülemesi yapılıyor.
Araştırma ve yeni ilaçların üretiminde tek olan merkez, komşu ülkeler için de erken tanı ve tedavide yol gösterici olmayı hedefliyor. Nükleer Tıp Merkezi hakkında bilgi veren Pof. Dr. Nuriye Özlem Küçük, “Erken tanı hayat kurtarır. Hastalığı siz gösterebildiğiniz sürece tedavi etme süreciniz var. Onun için olduğu kadar erken görüntüleme şansına sahibiz. Bizim yaptığımız iş henüz görüntülenemeyen, görüntülense bile saptanamayan, ayrımı yapılamayan hastalıkların, lezyonların değerlendirilmesinde hücresel görüntüleri elde etmek” dedi.
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