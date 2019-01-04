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İbiş'ten HASVAK Müzesi’ne ziyaret

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in hediyesi olan ‘Şapka’ ve ‘Türk Bayraklı Hollanda Pulu’ gibi birçok değerli parçaların sergilendiği HASVAK Müzesi’ni, ziyaret etti.

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44’üncü yılını kutlamaya hazırlanan HASVAK (Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı), 10’u aşkın hükümet, pek çok siyasetçi, bürokrat, ateşe, büyükelçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcinin gönlünde yer ederek, yarım asırdır aldığı plaket, ödül ve hediyelerle bir müze oluşturdu. Kayıtlı on bini aşkın onursal ve fahri üyeleriyle gönüllülük esasına dayalı çalışma yapan HASVAK müzesi, hem Vakfın 44 yılına hem de tarihe ışık tutuyor. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş müzeyi HASVAK Başkanı Engin Öztürk ile birlikte gezerek sergi hakkındaki bilgileri dinledi. Dönemin Cumhurbaşkanları, Başbakanları, bakanları ve değerli siyasetçileriyle çekilen fotoğrafların hatıralarını anlatan Öztürk, kurum, kuruluş ve derneklerden aldıkları plaketlerin değerinin kendileri için paha biçilmez olduğunu söyledi. 

TÜRK BAYRAKLI PUL 

Müzede birçok materyalin içerdiğini kaydeden Öztürk, bir ödül töreninde talebi üzerine Hollanda’da bir gün çıkan ‘Türk bayraklı pul’un bir örneğinin de müzede sergilendiği anlattı. Müze ziyareti sırasında HASVAK’lı gençlerle de bir süre sohbet eden A.Ü.Rektörü Erkan İbiş’in ziyaretinden mutlu olduklarını dile getirdi. 

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