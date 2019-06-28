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iki mahalleye ortak pazar

Altındağ Belediyesi, hem Doğantepe hem de Başpınar Mahallesi sakinlerinin faydalanabileceği üstü kapalı semt pazarıyla ilgili çalışmalara başladı.

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Her iki mahallenin tam sınır bölgesinde kurulacak olan kapalı semt pazarı, 25 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğunda inşa edilecek. Aile Sağlık Merkezi’nin hemen yanında yer alacak pazar alanına, 150 adet tezgâh konulabilecek. Halkın sağlıklı ve temiz bir ortamda alışveriş yapabileceği pazar alanında ayrıca zabıta noktası da bulunacak. Zabıta binasının içerisine yer alacak mescit ve lavabolardan hem halk hem de esnaf faydalanabilecek. 

Vatandaştan gelen talepleri anında işleme aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Mahalleliler bölgeye kapalı pazar alanı yapılmasını istedi. Biz de yaptığımız değerlendirmeler sonucunda en uygun noktaya bir pazar alanı inşasına başlıyoruz. Üstü kapalı olacak olan pazar alanımızın projeleri hazırlandı, zemini için çalışmalara devam ediyoruz. Pazar alanımız konumu itibariyle hem Doğantepe hem de Başpınar mahallesi sakinlerine hizmet edecek. Kapalı semt pazarlarıyla ilgili diğer mahallelerden gelen talepleri de değerlendiriyoruz. İnşallah halkımızın huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi için pazar alanı sayısını artıracağız” dedi.  

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

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