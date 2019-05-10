İlk engelsiz park Altındağ’da

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara’daki medya temsilcileriyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki iftar yemeğinde buluştu. Seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirten Balcı, “Altındağlı hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tutmanın gayreti içerisindeyiz, çok önemli adımları atmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Altındağ’da çok sayıda tarihi ve kültürel alan var. Buraları insanların daha çok ziyaret etmesi için çalışmalar içerisindeyiz. Ulus, Hacı Bayram, Hamamönü, Hamamarkası ve Ulucanlar bizim çok önemli mekanlar. Önümüzdeki süreçte daha çok insanın buraya gelmesi için gayret edeceğiz” diye konuştu.

YAPILACAK ÇOK İŞ VAR

Göreve gelir gelmez yaptığı icraatları da anlatan Başkan Balcı, “Biz seçimin ardından ilk olarak şehit yakınları ve gazilerimiz için özel bir birim kurduk. Bu çok anlamlı oldu. Bize ilk ziyareti zaten şehit yakınları ve gaziler yaptı. Çanakkale’ye hiç gitmediklerini söylediler. Bizde 300 kişilik kafileyi Ramazan’dan önce Çanakkale’ye gönderdik. Daha sonra başlamış olan ancak hizmete alınamamış 3 tane pazar yerimiz vardı. Bu pazar yerlerindeki eksikleri tamamlayıp hemen vatandaşlarımızın kullanımına açtık” dedi. Bir taraftan da kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Balcı, “Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız ile iki kez görüştük. Önemli adımlar atacağız yakın zaman içerisinde. Önümüzdeki günlerde bunların müjdelerini halkımızla paylaşacağız. Altındağ’da yapılacak çok iş var” ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERE MÜJDE

Ankara’da engelli vatandaşlara park müjdesi de veren Başkan Asım Balcı, “Altındağ’da çok sayıda engelli okulu var. Birçok ilçeden insanlar buraya geliyor. Bizim engelli kardeşlerimizle ilgili çok önemli proje hazırlıyoruz. Fizibilitesini yaptık ve çalışmalara başladık. Engelliler Haftası bitmeden inşallah Engelsiz Parkı hizmete açmak için çalışıyoruz. Bu park Ankara’da bir ilk olacak. Bu parkı bütün engelli kardeşlerimiz kullanabilecek” diye konuştu.