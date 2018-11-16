İranlılar’ın tatil tercihi Ankara 

Her hafta yapılan 4 havayolu seferlerinde bin İranlı Başkent’e seyahat ediyor. Türkiye’ye hizmete başladıkları 2012 yılından bu yana Tahran-Ankara arası direkt uçuş gün sayınının giderek arttığını belirten Mahan Air Havayolları Ankara Sorumlusu Farzad Kafili, İranlıların tatilin yanı sıra yatırım amaçlı da Ankara’ya geldiğini söyledi. Kafili, Ankara’da hatırı sayılır konaklama rezervasyonları aldıklarını anlattı. Gelen talep doğrultusunda Tahran-Ankara sefer sayısını haftada 5’e çıkarmayı düşündüklerini belirten Kafili, daha çok İranlıyı Ankara ile buluşturmayı hedeflediğini dile getirdi. Kafili, İran halkının Ankara’yı kültür olarak benimsediğini de vurguladı. Bundan dolayı direkt uçuşlarda Ankara’ya öncelik verildiğini belirten Kafili, “Halkımız tatil ve yatırım amaçlı olarak ilk sırada Ankara’yı tercih ediyor. İnanıyorum ki, önümüzdeki süreçte de yapacağımız işbirlikleri ile karşılıklı olarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.