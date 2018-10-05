İşinizi severek yapın

Köksal, “Geleceğin ustaları olacak çırak ve kalfalarımızın kaliteli bir mesleki eğitim alarak, ileride iyi bir usta olmalı. Bunun için de her ne iş yaparsanız yapın o işi mutlaka isteyerek, severek yapın” dedi. ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (MEDB) Toplantısı’nda konuşan Köksal “Esnaf ve sanatkârlar olarak en büyük eksikliğimiz, birleşerek iş yapma kültürüne ulaşamamaktır. Böyle olunca büyük şirket, holding olabilme şansımız da azalmaktadır. Bu nedenle başta çıraklık eğitimi programları olmak üzere, mesleki eğitim programlarına, birlikte ortak iş yapabilmeye yönelik hususların konulmasında fayda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca yılın Ahi’si, kalfası ve çırağı, mesleki eğitim, iş hayatı ve sektörlerindeki deneyimlerine ilişkin birikimlerini anlattı. Yılın ahileri, çıraklık eğitimin nasıl olması gerektiği konusundaki görüşlerini birim üyeleri ile paylaştı. Toplantının sonunda, Ticaret Bakanlığı tarafından yılın kalfasına gönderilen kutlama mesajını içeren bir çerçeve, yılın Ahi’si Muzaffer Balcı tarafından yılın çırağına takdim edildi.