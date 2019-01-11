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İşitme engellilere işaret diliyle tiyatro

Ankara Lokman Hekim Akay Hastanesi personelinin kurduğu tiyatro grubunun sahnelediği, ‘Handan’ın Kısmeti’ adlı oyun, işitme engellilere işaret diliyle aktarıldı. 

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Lokman Hekim Akay Hastanesi Tiyatro Grubu Hasan Öztürk’ün yazdığı, Tarhun Yosunkaya’nın yönettiği ‘Handan’ın Kısmeti’ adlı oylunu, Devlet Tiyatroları 75. Yıl Sahnesi’nde tiyatro severlerle buluşturdu. Osmanlı Dönemi’nde geçen bir olayın anlatıldığı oyuna, ilgi yoğun oldu. İzleyenler arasında işitme engelliler de vardı. Oyunda Osman karakterini canlandıran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarhun Yosunkaya, birçok işitme engellinin, anlayamadığı için tiyatroya gidemediğini söyledi. Yosunkaya, işitme engellilerin de tiyatronun görsel ve duyusal atmosferinden keyif alabilmelerini sağlamak amacıyla oyunu işaret diliyle aktarmaya karar verdiklerini dile getirdi. 

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ  

Dr. Tarhun Yosunkaya, “Bir ilki gerçekleştirelim, biz oynayalım işaret dili öğreticileri de oyunu tercüme etsin istedik. Oyunun DVD’sini tercüman arkadaşlara verdik, yaklaşık 15 gün çalıştılar ve oyunumuzu sahneledik” diye konuştu. İşaret dili öğreticilerine sahnede yer verdiklerini belirten Yosunkaya, oturma düzeninin de işitme engelli izleyicilere göre ayarlandığını anlattı. Yosunkaya, işitme engellilerin yoğun ilgi gösterdiği oyunu sahnelenmeye devam edeceklerini söyledi. 

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