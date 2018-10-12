İşveren ile iş arayan fuarda buluşacak   

Anfa Altınpark’ta 18 ila 20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuarda işverenler ve iş arayanlar bir araya gelecek. Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk-İş, HAK-İŞ, Ticaret Odası ve Sanayi Odası’nın destek verdiği etkinlikte, çok sayıda firma ile kamu kurum ve kuruluşu stant açacak. İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları, katılımcı stantlarını ziyaret edip iş gücü arz ve talebini eşleştirme yönünde çalışmalar yürütecek. Fuarla iş arayanların ve öğrencilerin firmaları tanıması, işgücü piyasasını tanıması, iş, staj ve kariyer imkanlarını öğrenmesi, görüşme ve başvuru yapmak isteyenlerin işverenler ile buluşması sağlanacak, üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunulacak.