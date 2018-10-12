İşveren ile iş arayan fuarda buluşacak
Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 933 kişinin istihdamına aracılık eden İŞKUR, Ankara’da düzenleyeceği İstihdam Fuarı ile işverenler ile iş arayanları buluşturacak. Yılsonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirme hedefleyen İŞKUR, bu kapsamda Ankara’da 6. İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliği düzenleyecek.
Anfa Altınpark’ta 18 ila 20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuarda işverenler ve iş arayanlar bir araya gelecek. Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk-İş, HAK-İŞ, Ticaret Odası ve Sanayi Odası’nın destek verdiği etkinlikte, çok sayıda firma ile kamu kurum ve kuruluşu stant açacak. İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları, katılımcı stantlarını ziyaret edip iş gücü arz ve talebini eşleştirme yönünde çalışmalar yürütecek. Fuarla iş arayanların ve öğrencilerin firmaları tanıması, işgücü piyasasını tanıması, iş, staj ve kariyer imkanlarını öğrenmesi, görüşme ve başvuru yapmak isteyenlerin işverenler ile buluşması sağlanacak, üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunulacak.
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