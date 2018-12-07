Jandarma Havacılık TIR’ı Türkiye turuna çıkıyor

Ankaralıların ilgisine sunulan TIR’da gençlere Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amaçlanıyor. TIR’da, Jandarma’nın lisanslı ürünlerinin satışının yanı sıra personel alımları ile pilot olmak isteyenler için kapsamlı bilgilerin olduğu broşürler ziyaretçilere sunuluyor. Jandarma Asayiş Vakfı ile alakalı çalışmaların bilgilerinin de temin edildiği araç, Ankara’nın ardından ülke turuna çıkacak.