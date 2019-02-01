Kaçak hafriyata uydudan takip

Başkent’te bu tip atıkları taşıyan 617 firmaya ait 2 bin 304 kamyona kaçak ve izinsiz dökümlerin engellenmesi amacıyla GPS sistemi yerleştirildi. GPS sistemi sayesinde kaçak dökümlerde büyük azalma sağladığı görüldü. Geçen yıl 244 kamyonun parka çekildiği ve 497 bin 488 TL peşin para cezası uygulandığı öğrenildi. Tonajlı, tekerlekleri çamurlu ya da brandasız, yollara beton dökenler ile çevreyi kirleten kamyonlara da toplamda 810 bin 164 TL para cezası kesildi. GPS yerleştirilen kamyonların yollardaki her türlü hareketini tek bir merkezden takip ediliyor. Güzergâh dışına çıktığı veya fazla bekleme yaptığı belirlenen araçlar Zabıta Daire Başkanlığı’na bildiriyor. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ‘Ankara il sınırları içerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; kaçak ve izinsiz döküm yapıldığında tutanak tutarak, Belediye Encümeni’ne sevk ettiği şahıslara 58 bin 351 TL, şirketlere ise 175 bin 53 TL peşin para cezası veriliyor.