Kahramankazan Avrupa’yı fethetti

Aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Türkiye Ulusal Heyet Üyesi olan Ertürk, Fransa’nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi YBYK 35. Genel Kurulu’na katıldı. Ertürk, yaptığı konuşmada, 2004 yılında belediye başkanı olmasının ardından geride kalan 15 yıllık süreçte Kahramankazan’da yaşanan değişim ve gelişimden bahsetti. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nı ilçelerinde üçüncü kez çeşitli etkinlikler ile kutladıklarını belirten Ertürk, “Bu senenin ana temasında, gençlerin ve çocukların katılımcılığı vurgulandı. Bu anlamda çocukların ve gençlerin şehri Kahramankazan’da birbirinden anlamlı etkinlikler düzenledik. ‘Katılımcı Çocuklar Güçlü Kahramankazan’ başlığı altında çocuklarımızla bir araya gelerek, Dünya Çocuk Günü’nü kutladık. Gençlik Meclisi’miz ile Gezici Kütüphaneye çevirdiğimiz atıl bir durumdaki otobüs ile mahalle mahalle okul okul gezerek çocuklarımızla gençlerimizle kitap okuduk, söyleşiler yaptık” diye konuştu.

KUŞAKLARARASI DİYOLOG

Ertürk, “Türkiye`nin 81 ilinden göç alan Kahramankazan’da halkın her kesimine dokunduk. Huzur evlerinden gelen yaşlılarımız ile artık Kahramankazan’ın yöresel bir sporu haline gelen bocce oynadık. Bu etkinlikler ile spor çatısı altında kuşaklararası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamış olduk. Etkinlikler neticesinde ilçemizde adeta bir demokrasi şöleni yaşanmış, vatandaşımız Avrupa bilincini daha da benimsemiş ve katılımcı demokrasi kavramını bir kez daha en iyi şekilde özümsemiştir” ifadelerini kullandı.