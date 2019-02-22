Kahramankazan hep kazanıyor   

Kahramankazan’ın ödülü üst üste üçüncü kez alması, ilçeye yeni stratejik işbirlikleri, proje ortaklıkları, yeni hibe kaynaklarının bulunmasına ve bu kaynakların etkin kullanılmasına da katkı sağlayacak.

HEDEF AVRUPA ÖDÜLÜ

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan’ın ‘12 Yıldız Şehri’ ödülünü üçüncü kez almaya hak kazanmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek “İlçemizi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, engelli bireylerinden çocuklarımıza kadar tüm Kahramankazan halkıyla birlikte yönetiyoruz. Katılımcı demokrasiyi benimsemiş, tüm kesimlere dokunan ve toplumu kucaklayan yönetim anlayışımızın Avrupa Konseyi’nde üçüncü kez karşılık bulmasından dolayı kıvanç duyuyoruz” dedi. Ertürk, bu ödüllerin halkı demokratik katılıma, karar alma mekanizmalarına ve evrensel değerlere daha çok sahip çıkmaya teşvik ettiğini belirterek, “2004 yılı öncesinde Kazan Köyü olarak tabir edilen ilçemiz, bugün marka bir kent olarak, uluslararası arenada adından söz ettiren bir hale geldi” dedi. Ertürk, 12 Yıldız Şehri ve Avrupa Diploması ödüllerini ilçelerine kazandırmaktan dolayı büyük onur duyduklarının belirterek, hedeflerinin en büyük ödül olan “Avrupa Ödülü” olduğunu kaydetti.