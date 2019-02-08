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Kahramankazan’a 150 yataklı hastane 

Sağlık Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi arasında yürütülen çalışmalar sonunda ilçeye kurulması planlanan tam teşekküllü 150 yataklı devlet hastanesi projesinde geri sayım sürüyor.

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Kahramankazan Belediyesi tarafından yürütülen imar çalışmaları sonrasında 52 bin 626 metrekarelik alan üzerine kurulması planlanan hastanenin  temeli ay sonunda atılacak.  Modern mimari yapısıyla dikkat çekecek hastanede son teknoloji tıbbi cihazlar kullanılacak. Hastanede ayrıca otopark ile açık ve kapalı alanlar da yer alacak. Hastanede poliklinikten, fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş sağlık hizmeti sunulacak. Hastanede toplam poliklinik sayısı 61’i bulacak. Bunların arasında birer poliklinik diyalize ve kemoterapiye ayrılacak. Fizik tedavi hizmetleri için 3 poliklinik olacak. Acil poliklinik sayısı 4, diş polikliniği ise 5 olarak planlandı. Endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik bulunacak. Hastane 15 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 7 ameliyathanesi ile hizmet verecek. Hastane çevre ilçelere de hitap edecek.   

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