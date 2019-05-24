Kahramankazan’da çiftçiye fide yardımı

Bunun üzerine AK Parti’li Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çiftçilerin mağdur olmaması için kolları sıvadı. Oğuz, ilçedeki çiftçilere 1 milyon domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıttı. Başkan Oğuz, “Çiftçilerimizin mağdur olmaması için fide desteğini bu yıl biz verdik. Önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek. Bu yıl 1 milyon fide dağıtıyoruz, seneye bu sayı 2 milyon olacak. Bu yıl yüzde 25 oranında olan destekleme payımızı önümüzdeki yıl İnşallah yüzde 50, yüzde 75, hatta yüzde 100’e çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Kahramankazan’ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Oğuz, çiftçi ve üreticilerin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Tarlaların bugünlerde ekilmeye başlandığını hatırlatan Oğuz, “Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için onlara elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Yaptığımız fide desteği uygulaması da bunun bir kanıtı. Çiftçilerimizi mağdur ettirmedik ve ettirmeyeceğiz” diye konuştu. Çiftçiler adına konuşan Abdullah Ertürk de, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl yaptığı fide desteği uygulamasını bu yıl yapmamasından dolayı mağdur olduklarını, ancak Kahramankazan Belediyesi’nin yaptığı bu destekleme ile mağdur olmaktan kurtulduklarını söyledi.