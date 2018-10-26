Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Kalp Korosu kitaplaştırıldı   

Ankara Devlet ve Opera Balesi’nde iki sezon boyunca çocukların gelişimine katkı sağlamak için sahnelenen ‘Kalp Korosu’ adlı oyun kitaplaştırıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 

Ankara Devlet ve Opera Balesi Dramaturgu Meriç Bayrakçı’nın kanserden ölen babasına ithafen yazdığı ve fantastik öğeler taşıyan oyun, çocukların kendini daha rahat ifade edebilmesi ve geleceğin sanatseverlerini kazanmak amaçlı olarak küçük oyuncular ile sahneye aktarılmıştı. Kalp Korosu’nun yazarı Meriç Bayrakçı “Günümüzde özellikle paylaşmamak, sevgisizlik, bencillik, açgözlülük, bunlar toplumun geneline yayıldığı için ben ‘Kalp Korosu’nu yazdım ve burada bunu değiştiren de çocuklar. Çünkü çocuklar saf sevgidir. Çocuk büyür insan olur” dedi.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu´nda Kaşıkçı´yı öldüren infaz timinin başındaki ismin Türk şoförü konuştu

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu´nda Kaşıkçı´yı öldüren infaz timinin başındaki ismin Türk şoförü konuştu

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA