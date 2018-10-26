Kalp Korosu kitaplaştırıldı
Ankara Devlet ve Opera Balesi’nde iki sezon boyunca çocukların gelişimine katkı sağlamak için sahnelenen ‘Kalp Korosu’ adlı oyun kitaplaştırıldı.
Ankara Devlet ve Opera Balesi Dramaturgu Meriç Bayrakçı’nın kanserden ölen babasına ithafen yazdığı ve fantastik öğeler taşıyan oyun, çocukların kendini daha rahat ifade edebilmesi ve geleceğin sanatseverlerini kazanmak amaçlı olarak küçük oyuncular ile sahneye aktarılmıştı. Kalp Korosu’nun yazarı Meriç Bayrakçı “Günümüzde özellikle paylaşmamak, sevgisizlik, bencillik, açgözlülük, bunlar toplumun geneline yayıldığı için ben ‘Kalp Korosu’nu yazdım ve burada bunu değiştiren de çocuklar. Çünkü çocuklar saf sevgidir. Çocuk büyür insan olur” dedi.
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