Karakaya tarıma can suyu oldu
Beypazarı'nda ilçe tarımının önemli yerlerinden olan Yukarıulucak Bölgesi’nde faaliyete geçen Karakaya Sulama Göleti ile yaz aylarında yaşanan sulama sıkıntısının önüne geçildi. Beypazarı'nda ilçe tarımının önemli yerlerinden olan Yukarıulucak Bölgesi’nde faaliyete geçen Karakaya Sulama Göleti ile yaz aylarında yaşanan sulama sıkıntısının önüne geçildi.
Ülkenin tarım üretiminde önemli bir yere sahip olan bölgede bu yıl yetiştirilen bin 550 dönüm havuç, 5 bin 230 dönüm marul, bin 540 dönüm ıspanak, bin 210 dönüm yeşil soğan ve bin 456 dönüm domates gibi, birçok ürün Karakaya Sulama Göleti’nden sulandı. Göleti sayesinde, ilçede tarımında büyük bir payı olan Yukarıulucak, Harmancık, Yassıkaya, Köşebükü ve Kayabükü mahalleleri sulama sıkıntısı çekmedi. Karakaya Sulama Göleti yeni sezona hazırlandı.
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