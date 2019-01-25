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Kazan-Esenboğa arası 30 kilometreye düşecek

Kahramankazan ve çevre ilçelerde yaşayanların Esenboğa Havalimanı’na ulaşımını kolaylaştıracak yol projesi için düğmeye basıldı. Yolun tamamlanması ile birlikte 70 kilometrelik mesafe 30 kilometreye düşecek.  

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Kahramankazan ile Esenboğa Havalimanı arasını 70 kilometreden 30 kilometreye düşürecek yeni bir yol yapımı için kollar sıvandı. Yol tamamlandığında çevre yolu üzerinden Esenboğa’ya ulaşan Kahramankazan ve çevre ilçelerde yaşayanlar zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak. Ankara’ya ikinci bir çevre yolu olma özelliğini de taşıyacak olan yolun projelendirme çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yetkilileri yapılacak yol ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’le bir araya geldi. Başkan Ertürk ve KGM yetkilileri projelendirme çalışmaları süren yola ilişkin görüştü. Görüşmede Kahramankazan’ı Esenboğa’ya bağlayacak yolun güzergahı ve projesi masaya yatırıldı. 

YARI YARIYA AZALACAK 

Kahramankazan ve çevresinden Esenboğa Havalimanı’na gitmek için Saray Kavşağı oradan da çevre yolunu kullanılıyor. Projelendirme çalışmaları süren yolun ise direkt olarak Kahramankazan Ovalılar Kavşağı Mevkii’nden Günbaşı, İçören, Peçenek güzergahını izleyerek Akyurt Kavşağı’na bağlanması planlanıyor. Böylece 70 kilometrelik mesafenin 30 kilometreye düşürülmesi hedefleniyor. 

IŞIK HIZIYLA ULAŞIM 

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Esenboğa Havalimanı yolunun ilçelerini uçuracak bir proje olduğunu söyledi. Ertürk, “Yeni yapılacak bu yol yalnızca Kahramankazanlılar’ın değil Kızılcahamam, Çamlıdere gibi çevre ilçelerinin de havalimanına ulaşımını büyük oranda kolaylaştıracak. Bu dev proje tamamlandığında Ankara ikinci bir çevre yoluna daha kavuşmuş olacak. 70 kilometrelik mesafenin 30 kilometreye düşmesiyle birlikte, Kahramankazanlılar adeta ışık hızıyla Esenboğa’ya ulaşmış olacak. Bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan ve yolun hayata geçirilmesi için büyük emekleri olan TBMM Başkanımız ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne tüm Kahramankazan ve bölge ilçeler adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. 

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