KDV ve ÖTV’deki indirim ekonomiyi dengeleyecek   

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son birkaç ayda ekonomide olağanüstü bir dönem yaşandığını belirterek, dövizdeki yükselişin ekonomik hayatı etkilemesi üzerine harekete geçtiklerini ve bankalarla anlaşmalar yaparak KOBİ Destek Kredisi’ne başladıklarını hatırlattı. Baran, ATO üyelerinden aldıkları görüşleri ilgili bakanlar, kurum ve kuruluşlara ulaştırdıklarını belirterek, “Geldiğimiz noktada, bu konuların çözümü konusunda kararlı adımlar atıldığını görüyoruz ve bu bizi memnun ediyor. Bu çerçevede otomobilde ve beyaz eşyada ÖTV, mobilyada KDV indirimleri gibi önlemlerin ekonominin dengelenmesinde önemli bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Reel sektörün, çarkları döndürmek için kar etmemeyi göze aldığı bir dönemde, hükümetimizin vergi gelirleri azalması pahasına indirim yapması, bu ekonomik sıkıntılı dönemin külfetinin eşit paylaşımına yönelik çok önemli bir eylem” diye konuştu. Enflasyonla Topyekün Mücadele’nin başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Baran, programa destek veren firma sayısının 2 bin 500’ü aştığına dikkati çekti.

ÜYELERE YERLİ VE MİLLİ E-TİCARET FIRSATI

Ankara Ticaret Odası üyelerini Türkiye’nin yerli ve milli e-ticaret portalı ePttAVM.com üzerinden dünya pazarlarına taşıyacak. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin 178 yıllık köklü kuruluşu PTT’nin bünyesi altında faaliyet gösteren ePttAVM.com ile iş birliği yaparak e-ticaret alanında atağa geçmek istediklerini söyledi. Baran, ATO üyelerinin tamamını bu platforma taşımak istediklerini belirterek üyelerin ePTTAVM.com ile yabancı dil bilgisine ihtiyaç duymadan, dış ticaret prosedürüyle uğraşmadan ihracat yapabileceğini dile getirdi.

NASIL KULLANILACAK?

ATO üyelerinin en kısa zamanda ePttAVM.com’da yer almalarını sağlamak bir komisyon oluşturuldu. Üye firmalar, ePttAVM.com aracılığıyla hiçbir çaba harcamadan ürünlerini yurt dışında satışa sunabilecek. ePttAVM.com ile e-ticaret yapmak isteyen üyeler, taleplerini ATO’ya iletecek. Ardından ürün fotoğraflarını ePTTAVM.com tarafından kendisine bildirilen web sistemine yükleyecek. ePttAVM.com, ATO üyesinin vereceği ambar adres veya adreslerinden ürün veya ürünleri alacak. Ürünleri tüketiciye ulaştırma görevini de ePttAVM.com üstlenecek. Ürünün bedeli ATO üyesinin banka hesabına yatırılacak.