Keçiören Belediyesi’nden amatör kulüplere destek

Yedinci Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım Töreni’ne, Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, spor kulübü başkanları ve farklı yaş grubundan sporcular katıldı. Törende, kulüplerden gelen istekler doğrulusunda eksik malzemeler tespit edilerek yardım çalışmalarına başlandı. Kandazoğlu, “Keçiören Belediye Başkanı’mıza yardım hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Belediyelerin desteğine ihtiyaç duyan amatör kulüplerimiz yardımlar sayesinde ayakta kalabiliyor. Diğer belediye başkanlarımızdan da bu tür destekleri bekliyoruz” diye konuştu.

TÜM BRANŞLARA YARDIM

Keçiören Belediyesi olarak 7 yıldır amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bunulduklarını hatırlatan Başkan Ak da, “Bugün farklı branşlarda faaliyet gösteren 22 kulübümüze malzeme desteği verdik. Spor, ruhumuzu ve bedenimizi disipline sokan, aynı zamanda eğitim konusunda gençlerimizi zinde tutan bir aktivitedir. Ülkemizde belli başlı spor dalları öne çıkıyor olsa da biz her branştan spor dalına destek vererek farklı yeteneklerin keşfedilmesini istiyoruz. Gençliğimizin ve geleceğimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, bilinç düzeyini artırması ve kolektif yaşama adapte olması için her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız” dedi.