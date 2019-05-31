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Keçiören konutta zirveyi zorluyor

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören’in artarak devam eden gelişimi, konut satışlarına da ciddi şekilde yansıdı. Nisan ayında bin 194 konut satışı yapılan ilçe, ikinci sıraya yükseldi. 

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında Ankara’da en fazla konut satışı yapılan ilçe Çankaya oldu. Bin 261 konutun satılığı Çankaya’yı bin 194 konut ile Keçiören, bin 73 konutla Mamak, 934 konutla Yenimahalle, 715 konutla da Altındağ takip etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bağlum ve Ovacık’ın yıldızını parlatacaklarına ve Cumhuriyet Kulesi, Doğal Ürünler Üretim ve Satış Merkezi ile ilçenin marka değerini güçlendireceklerini söyledi. Keçiören’de yaşayanların özellikle güvenlik ve huzuruna yönelik çalışmalara ağırlık vermeleri nedeniyle ilçenin giderek çekim ve cazibe merkezi haline dönüştüğünü belirten Altınok, “Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracak, hizmet belediyeciliğini ön plana çıkaracağız. Aynı zamanda Keçiören’i turizm destinasyonunda da önemli bir durak haline getireceğiz” dedi.  

DEĞERİ ARTIRACAK YATIRIMLAR 

Büyük yatırımların ilçenin değerini artıracağına da dikkati çeken Başkan Altınok, “Cumhuriyet Kulesi tamamlandığında muhteşem bir eser olacak. Özel peyzaj düzenlemeleri, altında ticaretin nabzının attığı Selçuklu, Osmanlı ve Türk mimarisinin izlerini taşıyan dükkanlar burayı daha da hareketlendirecek. Yüksekliği 46 metre daha artırılacak olan kulenin toplam yüksekliği 186 metre olacak ve içerisinde birçok aktivitenin yapılacağı mekânlar bulunacak. Cam fanus içerisinde döner restoranlar, çocuklarımız için uzay terasları, Ankara’ya hâkim bir noktada hayatlarını birleştirmek isteyenler için nikâh salonu, sanat galerileri ve alışveriş mekânlarıyla, Başkent’in gözbebeği haline gelecek” diye konuştu.​ 

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