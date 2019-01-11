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Keçiören’de tarih yeniden canlanıyor

Keçiören Belediyesi’nin ‘Kimlikli Kent Keçiören’ ilkesi doğrultusunda Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan tarihi konağın restorasyonu tamamlandı.

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Konağın inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Konağın iki kat üzerine kurulan dikdörtgen biçimindeki yapısı, ahşap ve moloz karışımından oluşuyor. Tarihi yapının içi ve dış cephesi doğal dokusu bozulmadan yenilendi, çevre düzenlemesi de buna uygun olarak yapıldı. İlçenin taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına büyük özen gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Ak, dört tarihi konağın restore edildiğini bu sayede Keçiören’in tarihi dokusuna katkı sağlandığı söyledi. 

KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKMALIYIZ 

Kaybolmaya yüz tutan tarihi değerlerin korunması gerektiğine vurgu yapan Ak, “Ülkemiz, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen tarihi ve kültürel varlığa sahiptir. Keçiören Belediyesi olarak kültürel varlıkların yeniden kazanılması ve yeni nesillere aktarılması için her türlü imkânı seferber ediyoruz. Yenileme çalışmalarıyla benzer durumda olan birçok kültür varlığımıza örnek teşkil edeceğimizi düşünüyoruz. Restorasyonunu tamamladığımız konaklardan biri olan Dutlu Konağı’mızı Türk-İslam geleneksel sanatlarına ayırdık. Orada alanında uzman hocalarımız hat, tezhip, cam mozaik gibi birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar” ifadelerini kullandı. 

İLÇENİN İLK SERGİ SALONU 

Ayrıca Keçiören’in ilk sergi salonunun yapımı da tamamlandı. Kuşcağız Mahallesi’ndeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nin hemen yanına yer alan sergi ve balo salonu 920 metrekare alan üzerine inşa edildi. Özel aydınlatma ve ses sisteminin kullanıldığı salonda VİP odası, mutfak ve çay ocağı da bulunuyor. 

Ünlü sanatçı sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

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