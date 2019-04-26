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Keçiören’de alternatif yol çalışması yapılıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede araç trafiğinin rahatlatılması için alternatif yollar geliştirildiğini söyledi.

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Keçiören’de her bölgede modern kent anlayışına uygun yenileme ve çevre düzenlemesi çalışması yürütüleceğini belirten Başkan Altınok, “Keçiören’de trafiğin rahat akması için mevcut yollarımızın kullanım değerini artırıyoruz.  Fen İşleri Müdürlüğümüz yoğun bir çalışma yürütüyor” dedi. 

ACİL İHTİYACIMIZ 

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde tespit edilen bozuk ve yıpranmış yollarda bakım ve onarım çalışması başlattıklarını belirten Altınok, sözlerine şöyle devam etti: “Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı acil ihtiyacı olan bölgelerimizi öne alarak, bölgedeki ihtiyacın zorunluluğuna göre yapıyoruz. Özellikle yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarımızın ulaşıma daha elverişli hale gelmesi için yol bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Caddelerimizin bakım ve onarımı Ankara Büyükşehir Belediyesine ait. Biz de ana arterlerde trafik yoğunluğunu hafifletmek için sokaklarımızı araç trafiğine daha uygun hale getireceğiz. Araç trafiğinin rahatlaması adına alternatif yollar geliştirerek trafik sıkıntısı yaşamayan bir ilçe tasarlıyoruz.” 

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