Keçiören’in projelerini Keçiörenliler belirliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, adaylık sürecinde vadettiği projelerini hayata geçirmek için ilçe sakinlerinden gelen taleplere göre öncelik sırası oluşturuyor. Sokaklarda, parklarda ve pazarlarda halkla bir araya gelen Başkan Altınok, Keçiörenliler’in öncelikli taleplerini belirlemek için her gün farklı bir mahallede sokağın nabzını tutarak çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Keçiören’in daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için adaylık sürecinde birçok proje açıklayan Başkan Altınok, kısa ve uzun vadede hayata geçirilecek olan projelerin alt yapısını oluşturmak için vatandaşın taleplerini önemsediğini dile getirdi.

EKONOMİMİZ CANLANACAK

Halkın en çok Keçiören’in ekonomisini canlandıracak projeler beklediğini, bununla birlikte ilçe gelirinin genellikle ticarete dayandığını belirten Başkan Altınok, “Keçiören bir sanayi kenti değil, bu anlamda en önemli gelir kapısı ticaret. Ticaretin önemli yer tuttuğu Keçiören’de, turistik gezi amacıyla dışarıdan gelecek olan misafirlerimizin önemi oldukça büyük. İlçemizde turizmi geliştirmek için öncelikle Cumhuriyet Kulesi’ni marka haline getireceğiz. Bir buçuk yıla yakın bir sürede tamamlayacağımız kulemiz, içerisinde yer alacak olan, bilim merkezi, uzay terası, sergi salonu, nikâh salonu ve çeşitli alışveriş noktalarıyla cazibe merkezi haline gelecek. Kulemizi ziyarete gelen her bir turistin Keçiören’e bırakacağı mali kazanç aynı zamanda esnaflarımızın da kazancını artıracak. Estergon Kalesi’ni de aynı şekilde turistik ziyarete açarak turizmi farklı kollardan canlandıracağız” diye konuştu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK SÜRECEK

Sosyal belediyecilik anlayışını geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de sürdüreceklerini belirten Turgut Altınok, engelliler için yatılı ve günü birlik kalma imkânı sunan ‘engelliler evi’ açacaklarını, yaşlı ve bakıma muhtaçlar için destek hizmetleri sunup, bakım ve temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, emeklilere de sosyalleşmeleri için buluşma mekânları oluşturacaklarını anlattı. Başkan Altınok, parklar, spor kompleksleri, kültür ve sanat merkezleri ile çeşitli alışveriş noktaları ile Bağlum’u cazibe merkezi haline getireceklerini de söyledi.